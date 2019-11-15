Грех жаловаться: украинского адмирала сравнили с монашкой

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В России ответили на жалобы командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что у кораблей Черноморского флота стало слишком много "Калибров". Об этом адмирал сказал накануне на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.
Как заявил в интервью РИА "ФАН" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Воронченко не монашка, чтобы жаловаться.
"Он – командующий Военно-морскими силами Украины, хоть и бывший танкист", – напомнил Дандыкин.
По его мнению, большее удивление вызывают высказывания Воронченко об усилении украинского флота, который в качестве пополенения получил лишь два американских списанных катера береговой охраны.
Ранее бронекатера "Гюрза-М" признали негодными для эксплуатации в Черном море, так как они речные.
А корвет "Владимир Великий" до сих пор не построен, потому что в бюджете просто нет средств на этот проект. А надежды продать недостроенный и уже проржавевший ракетный крейсер "Украина" тают на глазах. В таком состоянии он уже практически никому не нужен.
Киев постоянно сотрудничает со странами НАТО, и в его порты заходят уже серьезные корабли, например, американские эсминцы типа "Арли Берк" с "Томагавками".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем