Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Грех жаловаться: украинского адмирала сравнили с монашкой

Грех жаловаться: украинского адмирала сравнили с монашкой
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
продолжениеКоломойскому заткнули рот после заявлений о дружбе с Россией
Киеву посоветовали на брать в голову российские "Калибры"

В России ответили на жалобы командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что у кораблей Черноморского флота стало слишком много "Калибров". Об этом адмирал сказал накануне на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

Как заявил в интервью РИА "ФАН" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Воронченко не монашка, чтобы жаловаться.

"Он – командующий Военно-морскими силами Украины, хоть и бывший танкист", – напомнил Дандыкин.

По его мнению, большее удивление вызывают высказывания Воронченко об усилении украинского флота, который в качестве пополенения получил лишь два американских списанных катера береговой охраны.

Ранее бронекатера "Гюрза-М" признали негодными для эксплуатации в Черном море, так как они речные.

А корвет "Владимир Великий" до сих пор не построен, потому что в бюджете просто нет средств на этот проект. А надежды продать недостроенный и уже проржавевший ракетный крейсер "Украина" тают на глазах. В таком состоянии он уже практически никому не нужен.

Киев постоянно сотрудничает со странами НАТО, и в его порты заходят уже серьезные корабли, например, американские эсминцы типа "Арли Берк" с "Томагавками".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа

Киев должен пойти навстречу Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей