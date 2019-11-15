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Коломойского осадили у Зеленского после заявлений о дружбе с Россией

продолжениеПод Харьковом прогремели взрывы на военных складах
В офисе президента прозрачно намекнули, что олигарху следует помолчать

На слова Игоря Коломойского отреагировала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Юлия Мендель написала в своем Facebook, что полномочиями делать заявления от имени главы государства олигарха никто не наделял. Соответственно, решение дел, касающихся страны, с ним никто не обсуждает.

Напомним, ранее Коломойский отметил, что конфликт на Донбассе необходимо урегулировать, а с Москвой наладить нормальный диалог.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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