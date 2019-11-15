В офисе президента прозрачно намекнули, что олигарху следует помолчать

На слова Игоря Коломойского отреагировала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Юлия Мендель написала в своем Facebook, что полномочиями делать заявления от имени главы государства олигарха никто не наделял. Соответственно, решение дел, касающихся страны, с ним никто не обсуждает.

Напомним, ранее Коломойский отметил, что конфликт на Донбассе необходимо урегулировать, а с Москвой наладить нормальный диалог.