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На слова Игоря Коломойского отреагировала пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Юлия Мендель написала в своем Facebook, что полномочиями делать заявления от имени главы государства олигарха никто не наделял. Соответственно, решение дел, касающихся страны, с ним никто не обсуждает.
Напомним, ранее Коломойский отметил, что конфликт на Донбассе необходимо урегулировать, а с Москвой наладить нормальный диалог.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем