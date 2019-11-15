Арсенал в Балаклее снова покрылся клубами дыма и артиллерийской канонадой

В пятницу население, проживающее в районе военных складов в Балаклее (Харьковская область), снова забеспокоилось, поскольку оттуда доносились звуки взрывов и округу заволокла дымовая завеса. Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник, это всего лишь саперы уничтожали нетранспортабельные боеприпасы.

"По информации от ГСЧС, которую мы получили по оперативной линии, около 14:30 было слышно около 20 взрывов. В настоящее время взрывов нет. Туда сразу было оперативно направлено пожарный танк и пожарный автомобиль", – цитирует полковника УНИАН.

Он подчеркнул, что опасности для населения нет.

Между тем, как пишет Telegram-канал "Зрада чи Перемога" со ссылкой на Минобороны, взрыв произошел во время погрузки снаряда, в результате чего один военнослужащий был ранен.

Позднее в пятницу Генштаб Украины проинформировал о четырех раненых военных, а Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" о двоих погибших саперах.

