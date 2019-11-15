Киев пошел на крайние и смешные меры

Украинцы манипулируют сознанием донетчан. Обладателей российских паспортов в Донбассе, по заверениям Киева, ждет незавидная участь.

Так, в Луганской области установлены устрашающие билборды с разным содержанием. Первый вариант гласит:

"Подал заявление на паспорт РФ – продал душу!".

На плакате изображен мультяшный дьявол, вселяющий не ужас, а, скорее, вызывающий улыбку. Бесенок с тризубцем стоит рядом с котелком, раскрашенным в цвета российского триколора.

"Когда пряник притягательности жизни в Незалежной уже не работает, переходят к кнуту угроз", – констатирует в телеграм-канале политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник.

Фото агитплаката, на которое ссылается автор, сделано в городе Новайдар, уточняет "Царьград".

Еще один билборд содержит речевку: "Подал заявление на паспорт эРэФ – позвал оккупантов". Третья картинка стадо овец с пионерскими галстуками и бабочками с символикой российского флага.