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Пугают бесами: украинцы устроили цирк из-за российских паспортов Донбассу

Пугают бесами: украинцы устроили цирк из-за российских паспортов Донбассу
Фото: Александр Река/ТАСС
Киев пошел на крайние и смешные меры

Украинцы манипулируют сознанием донетчан. Обладателей российских паспортов в Донбассе, по заверениям Киева, ждет незавидная участь. 

Так, в Луганской области установлены устрашающие билборды с разным содержанием. Первый вариант гласит:

"Подал заявление на паспорт РФ – продал душу!".

На плакате изображен мультяшный дьявол, вселяющий не ужас, а, скорее, вызывающий улыбку. Бесенок с тризубцем стоит рядом с котелком, раскрашенным в цвета российского триколора.  

"Когда пряник притягательности жизни в Незалежной уже не работает, переходят к кнуту угроз", – констатирует в телеграм-канале политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник.

Фото агитплаката, на которое ссылается автор, сделано в городе Новайдар, уточняет "Царьград".  

Еще один билборд содержит речевку: "Подал заявление на паспорт эРэФ – позвал оккупантов". Третья картинка стадо овец с пионерскими галстуками и бабочками с символикой российского флага. 

Ксения АНДРЕЕВА

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