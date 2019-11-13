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Россия даст 100 млрд долларов на восстановление Украины

Россия даст 100 млрд долларов на восстановление Украины
Фото: www.globallookpress.com
Коломойский раскрыл причину затяжного конфликта в стране

Киев должен как можно скорее наладить отношения с Москвой. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Они (в РФ при.ред.) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", – заявил он в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что олигарх, которого считают на Украине "серым кардиналом", 5 лет назад выступал против России и даже финансировал вооруженное сопротивление ополченцам Донбасса. Но сейчас его взгляды резко переменились: он призывает помириться с Москвой и обвиняет в затяжном конфликте на Украине Вашингтон.

Игорь Коломойский. Фото: ITAR-TASS

 "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", – посетовал Коломойский.

Американское издание полагает, что именно в деньгах все дело. Ранее Международный валютный фонд выступил против возможного возвращения олигарху его Приватбанка, национализированного Киевом в 2016 году. Более того, под этим предлогом затягивается подписание новой украинской программы кредитования МВФ.

По мнению Коломойского, Киеву и не нужно ждать подачек от Запада: там, на самом деле, не собираются принимать Незалежную в ЕС и НАТО, давать ей денег. А от России придет реальная помощь:

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня", – убежден Коломойский. 

Ранее стало известно, что помощник президента Владимира Зеленского тайно наведывается в офис Коломойского.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пинка под зад, а не миллиардов тебе, вонючий хохложиденок! Давалка закончилась вместе с майданом. Пусть Израиль даст еврею Зеленскому с Коломойским.
Гость
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верить еврею,тем более этому упырю - не уважать себя и интересы россии,то что некоторые соплеменники этой фигуры из россии готовы вложиться в свиноферму чтобы вскоре поделить *освоить* вложенное нет ни каких сомнений,простили африке,простили кому не лень,простят и этой лимпопо
Гость
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Украина всё евреев у себя меняет и богатеет... :))))
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