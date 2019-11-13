Коломойский раскрыл причину затяжного конфликта в стране

Киев должен как можно скорее наладить отношения с Москвой. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Они (в РФ при.ред.) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", – заявил он в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что олигарх, которого считают на Украине "серым кардиналом", 5 лет назад выступал против России и даже финансировал вооруженное сопротивление ополченцам Донбасса. Но сейчас его взгляды резко переменились: он призывает помириться с Москвой и обвиняет в затяжном конфликте на Украине Вашингтон.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", – посетовал Коломойский.

Американское издание полагает, что именно в деньгах все дело. Ранее Международный валютный фонд выступил против возможного возвращения олигарху его Приватбанка, национализированного Киевом в 2016 году. Более того, под этим предлогом затягивается подписание новой украинской программы кредитования МВФ.

По мнению Коломойского, Киеву и не нужно ждать подачек от Запада: там, на самом деле, не собираются принимать Незалежную в ЕС и НАТО, давать ей денег. А от России придет реальная помощь:

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня", – убежден Коломойский.

Ранее стало известно, что помощник президента Владимира Зеленского тайно наведывается в офис Коломойского.