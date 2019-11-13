Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Украине нужно сделать последний шаг, чтобы избавиться от пережитков прошлого. Этим шагом станет формирование рынка земли. Об этом на заседании Верховной рады в среду, 13 ноября, заявил нардеп от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
"У путинской России есть рынок земли! … У поляков есть рынок земли! Вы же 20 лет сидели и ничего не решили! Сколько можно думать", – привел аргументы Потураев.
По его мнению, с отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель власти Незалежной окончательно "закопают коммуняцкую идеологию". Противников закона Потураев назвал "наследниками Сталина, Ленина, Ежова и Берии", передает "Главред".
В Раде 13 ноября обсуждают пакет законопроектов, связанных с законом о рынке земли. Перед зданием парламента собрались протестующие аграрии. Они притащили с собой мертвую свинью как символ того, что станет с Украиной после отмены моратория.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем