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Рынок земли избавит Украину от наследников Сталина

Рынок земли избавит Украину от наследников Сталина
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКейсанутые: Киев приготовился остановить российские поезда в Крым
В Раде доказали необходимость отмены моратория на продажу сельхозугодий

Украине нужно сделать последний шаг, чтобы избавиться от пережитков прошлого. Этим шагом станет формирование рынка земли. Об этом на заседании Верховной рады в среду, 13 ноября, заявил нардеп от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"У путинской России есть рынок земли! … У поляков есть рынок земли! Вы же 20 лет сидели и ничего не решили! Сколько можно думать", – привел аргументы Потураев.

По его мнению, с отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель власти Незалежной окончательно "закопают коммуняцкую идеологию". Противников закона Потураев назвал "наследниками Сталина, Ленина, Ежова и Берии", передает "Главред".

В Раде 13 ноября обсуждают пакет законопроектов, связанных с законом о рынке земли. Перед зданием парламента собрались протестующие аграрии. Они притащили с собой мертвую свинью как символ того, что станет с Украиной после отмены моратория.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Ну и что плохого, останется Окраина с голым задом и это зер гут.
Гость
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Так "не волнует", что россияне без неё жить не могут: хоть Интернет, хоть телевизор включи- все думки только "нучетамухАхлов?"! Займитесь уже собой, не лезьте к другим!
Гость
Ответить
А вас?
По мне так : почините балалайку,
Замените граммофон,
Наплюйте на хозяйку
И включите домофон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы думаете,что она (Окраина) кого-то волнует?
Гость
Ответить
Опять вас Украина корежит! Каждая вторая "новость" (на самом деле пропаганда и нагнетание напряженности) об Украине.
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