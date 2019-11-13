Открывшаяся в РФ продажа железнодорожных билетов на крымское направление заставила нервничать украинские власти

Киев обязательно будет реагировать на запуск российских пассажирских поездов по новому участку Крымского моста. Об этом сегодня заявил чиновник Незалежной с мифической должностью постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Так украинец прокомментировал старт продаж железнодорожных билетов на/с полуострова в России с 8 ноября.

"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не имеет права делать то, что он делает", – цитирует УНИАН пана Кориневича.

Он подчеркнул, что российский полуостров для Незалежной является ее "абсолютной ценностью" (тут бы киевскому стратегу вспомнить, как Киев относился к региону все годы независимости – авт.).

"На все, что нарушает территориальную целостность, в частности, такие инциденты и кейсы, мы, безусловно, будем реагировать", – заметил постпред.

Также 33-летний ставленник Владимира Зеленского повторил мантру времен пятого лидера нации Петра Порошенко о якобы неправомерности постройки Крымского моста, и что "он наносит определенный экологический вред Черноморско-Азовскому региону".

Молодой украинский деятель не смог определенно ответить, будет ли Киев вводить новые санкции в отношении РФ за запуск железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, однако "наш орган (вероятно, его ведомства – ред.) хочет активно принимать участие в этом вопросе". Пан Кориневич добавил, что "орган" обязательно данную тему проработает.

Напомним, российские железнодорожники планируют открыть движение по мосту декабре 2019 года.

Ранее сегодня стало известно, что граждане Незалежной активно переезжают жить в Крым, а также в материковую часть России через полуостров.

