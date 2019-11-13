"Батькивщина" указала о переходе "Слугой народа" красной линии в жизни государства

Сегодня в Верховной раде случилось знаменательной и судьбоносное событие – украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", согласно которому с 1 октября 2020 г. отменяется запрет на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. Документ одобрили 240 депутатов.

Как сообщает "Интерфакс", за законопроект проголосовали 227 представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев.

И сразу в бой ринулась вечная революционерка, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заявившая о переходе ее партии в оппозицию к главе государства. Выступая на брифинге после голосования, она напомнила, что с первого дня вступления в должность бывшего комика "наша команда" поддержала его.

"Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию", – сказала пани Тимошенко.

Также "Батькивщина" планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о 13 статье Конституции страны, "может ли такой закон быть принят без референдума". По данным "газовой принцессы", большинство украинцев против продажи земли, а значит "Слуга народа" пошел против народа. Пани Тимошенко считает, что законопроект приняли в угоду нескольким олигархам.

Ее точку зрения поддержала "Страна.ua". Издание проанализировало, кто и как голосовал и пришло к выводу, что документ может быть одобрен в интересах Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Андрея Веревского.

