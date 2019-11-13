В Незалежной назвали российский транспортный переход очень легкой целью для ракет ВСУ

Крымский мост не является сложным объектом для атаки ракетных комплексов украинского ВПК. Об этом зачем-то заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"С военной точки зрения Крымский мост – это несложная цель. Она неподвижна, имеет большую отражающую поверхность и большую протяженность. Ее поразить легче, чем, например, корабль или самолет", – пояснил "Обозревателю" украинский пенсионер.

На фоне вчерашней победоносной реляции о новом изделии от местной оборонки, а именно о комплексе РК-360МЦ "Нептун", оснащенного противокорабельными ракетами с головками самонаведения, пан Романенко его привел в пример в качестве оружия, которое способно разрушить Крымский мост.

Также, полагает он, в арсенале ВСУ есть еще несколько видов вооружения, которые можно применить в отношении российского транспортного перехода через Керченский пролив, например, реактивные системы залпового огня "Ольха", "Гром", ну и боевую авиацию.

Казалось бы, зачем Киеву это делать? Оказывается, утверждает пан Романенко, Крымский мост строился "не столько для соединения России с Крымом, сколько как военно-стратегический, коммуникационный объект". А значит, поясняет генерал, "по нему можно перебрасывать войска, оружие и так далее". Правда, он не уточняет, сколько уже "переброшено" по мосту этого самого российского вооружения и что делать гражданскому транспорту, в случае террористической атаки украинского воинства.

Зато безапелляционно ответил на вопрос, когда же Незалежная нанесет удар по "неподвижному" объекту.

"В случае его использования в военных целях и начала полномасштабной войны с Украиной", – констатировал он.