Украинцы рассекретили "ракету-убийцу" Крымского моста

"Нептун" заткнул за пояс даже американский "Гарпун"

На Украине показали головку самонаведения ракеты Р-360 "Нептун", с помощью которой в Киеве грозятся взорвать Крымский мост. Соответствующий ролик опубликовало на своем YouTube-канале украинское издание Defense Express.

Головка крылатой ракеты с комбинированной системой наведения создана компанией "Радионикс" и, по данным источника, обладает сверхвысокими углами обзора (плюс-минус 60 градусов). Даже у AN/DSQ-28, которой оснащена "Гарпун", это плюс-минус 45 градусов.

Р-360 способна увидеть и захватить цель на расстоянии 50 километров. Кроме того ракета якобы устойчива к помехам радиоэлектронной борьбы, в которой особенно преуспели российские военные.

В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что несколько "Нептунов" способны за считаные минуты уничтожить Крымский мост.

Испытания Р-360, которая представляет собой модернизированную версию советской Х-35, должны завершиться до конца года. В ходе испытаний ракета поражала цель на дальности 280 км. В апреле Р-360 пролетела 225 км по сложной траектории, снижаясь с 300 до 10 метров. Основная часть полета проходит на малой высоте. На подлете к цели, за несколько десятков километров, ракета делает "горку", поднимаясь на несколько сотен метров, а затем включает активную ГСН. Распознав цель, она опять снижается и уже летит точно к цели.

По мнению западных экспертов, ракета получилась конкурентоспособная, так как украинцы принимали активное участие в производстве Х-35 и, в частности, двигателя Р95-300, поэтому "Нептун" – это не разработка на пустом месте. Однако для Украины будет трудно наладить массовый выпуск этих ракет, по крайней мере, в ближайшие годы.

"Нептун" построена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. Например, новый российский фрегат проекта 22350 обладает полным водоизмещением 5,4 тыс. тонны, поэтому теоретически Украина может угрожать всем новейшим кораблям ВМФ РФ. Способны ли они уничтожить мост? Повредить его точно смогут, однако после первого же попадания на агрессора будет обрушена вся мощь Черноморского флота и морской авиации.