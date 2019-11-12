Власти Незалежной обнаружили тенденцию смены пророссийских евродепутатов

Делегаты с Украины должны вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев способен "на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются". При этом он считает, что покидать ПАСЕ навсегда категорически неправильно.

"В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – сказал РБК-Украина пан Кулеба.

Напомним, Верховная рада отказалась отправлять свою делегацию на осеннюю сессию организации в Страсбург, протестуя против принятого летом текущего года Ассамблеей решения восстановить в полном объеме права российской делегации без всяких условий.

Что касается "перезагрузки" в стане евродепутатов от разных стран, действительно, таковая имеет место быть. Так, сегодня стало известно, что парламент Эстонии включил в состав делегации страны ПАСЕ депутата Урмаса Рейтельмана из праворадикальной Консервативной народной партии (EKRE), известного оскорбительными высказываниями в адрес русского населения Республики.

Самое удивительное, что против его кандидатуры выступил брат президента Эстонии и представитель Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, пишет DELFI. Он считает абсурдом назначать в делегацию политика, который "называл наших русскоязычных паразитами, а представителей других национальностей оскорблял еще более грубо". Таки украинским русофобам помощь в ПАСЕ обеспечена.

