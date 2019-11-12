Издание Незалежной перевернуло с ног на голову информацию от республиканского правительства

Украинский "Обозреватель" выдал на-гора новость с громким заголовком о якобы проблемах с водоснабжением Крыма, цитируя при этом вполне информационное сообщение от вице-премьера правительства Республики, министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, в словах которого нет никакой паники.

"Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль", – сказал крымский чиновник.

При этом он уточнил, что населения полуострова не планируется введение ограничений в подаче воды.

Как отмечает агентство Крыминформ, в последние месяцы в регионе стоит аномально теплая погода с минимумом осадков. Так, 10 ноября синоптики сафиксировали абсолютный температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений – +27,1°C.

Пользователи в комментариях под статьей украинского издания обратили внимание на суть сказанного республиканским министром (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Итак, текущих запасов хватит до марта, а хорошие осадки будет глубокой осенью, и плюс еще снежная зима. Итого – никаких проблем не предвидится вообще. Хихли, вам в статье именно об этом говорят", "Читать авторы статьи, видимо, не умеют. Поняли все буквы, не поняли смысл текста. В школу, всех в школу", "Тараканы в головах редакторов Обоза ,забили тревогу, А В Крыму с водой все слава богу, запасы по сезону".

