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Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа

Незалежная признала провал контракта по транзиту газа
Фото: www.globallookpress.com
"Нафтогаз" предположил, что "Газпром" не хочет подписывать с ним никаких договоров, и приготовился к заморозке трубы

Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией. К такому выводу пришел глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook компании.

"Похоже, российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", – считает пан Коболев.

По его словам, "Газпром" выдвинул Киеву слишком много неприемлемых условий, ключевым из которых является предложение обнулить исковые заявления двух сторон в Стокгольмском арбитраже.

"Они требуют от украинской стороны: доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому. Что мы внедрили европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком; доказать независимость регулятора; забыть о выигранном арбитраже, текущем арбитраже и штрафе Антимонопольного комитета", – перечислил "беды" возглавляемой им конторы.

Цена уступок, по подсчетам "Нафтогаза", около $22 млрд.

"По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс. На что же они рассчитывают, выдвигая столь неприемлемые условия?" – сокрушается пан Коболев.

Он подчеркнул, что до конца текущего года "Нафтогаз" является стороной действующего договора по транзиту российского газа, а новый контракт, согласно европейским правилам, должен быть подписан с оператором, которого создадут специально для управления ГТСУ.

Также пан Коболев поведал о полной готовности Незалежной к прекращению транзита, на что компания трудилась все прошедшее лето. Он отчитался о загрузке газа в хранилищах до такой степени, что при необходимости "Нафтогаз" может "импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой".

Между тем, РИА ФАН, изучив годовой отчет украинского монополиста, сделал вывод, что предполагаемая прибыль "Нафтогаза" от тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже составляет не более $460 млн. Эта сумма в несколько раз меньше "миллиардов долларов обязательств РФ", о которых в последнее время трезвонил победоносно Киев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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