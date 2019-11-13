Новой украинской власти предрекли незавидное будущее

Лидер платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак считает, что украинский президент Владимир Зеленский не выполнил предвыборные обещания после вступления в должность.

Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.

По мнению эксперта, политика Зеленского приведет к тому, что уже в феврале будущего года правительство изгонят из страны, а летом распустят Верховную раду. Кроме того, в эфире NewsOne политик заявил, что осенью 2020 г. или весной 2021 г. пройдут досрочные парламентские выборы.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В своей предвыборной программе Зеленский обещал искоренить коррупцию, вернуть украинцев на родину и остановить войну в Донбассе.