В проведении земельной реформы заинтересован МВФ

В Верховной раде Украины призвали не верить словам президента Владимира Зеленского, который пообещал провести всеукраинский референдум, если законопроект об открытии рынка земли примут в первом чтении.

В принятии этого документа заинтересованы представители Международного валютного фонда и американского финансиста Джорджа Сороса, чьи "руки тянутся к земле Украины".

"Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?",

– заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире "112 Украина". Он предложил сначала провести всеобщий референдум и уже после этого выносить законопроект на рассмотрение в Раду. Рабинович также призвал депутатов забыть все политические разногласия и не позволить "продавать землю" страны иностранцам.

Планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на заседании во вторник. Позже законопроект сняли с повестки. Ранее Зеленский заявил, что планирует провести земельную реформу и отменить мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет. Его решение вызвало массовые протесты в стране.

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что к власти на Украине вернулись "тупые люди" и это привело к национальному кризису.