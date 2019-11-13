Сумма иска еще уточняется

Киев будет добиваться от Москвы финансовой компенсации за нарушение международных конвенций. Об этом заявила замглавы МИД Незалежной Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Украина подала в 2017 г. иск в Международный суд ООН о том, что действия России в Донбассе и Крыму не соответствуют Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. На прошлой неделе МС ООН признал свою юрисдикцию по данным вопросам. Теперь Киев будет добиваться компенсации потерь, которые понес в результате нарушения Москвой данных конвенций.

"Убытки подсчитываются", – заявила Зеркаль.

По словам дипломата, у Украины еще есть время подать калькуляцию. Поскольку суд сначала должен принять решение по сути иска, а затем назначит новое заседание, в ходе которого вынесет вердикт по компенсации пострадавшей стороне.

Ранее Зеркаль призвала Москву должна взять на себя ответственность за крушение в июле 2014 г. малайзийского "Боинга" MH17 и выплатить компенсацию пострадавшим.