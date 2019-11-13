Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина потребовала компенсацию за нарушение Россией международных законов

Украина потребовала денег за нарушение Россией международных законов
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСтранное предложение: как Россия меняла Венесуэлу на Украину
Сумма иска еще уточняется

Киев будет добиваться от Москвы финансовой компенсации за нарушение международных конвенций. Об этом заявила замглавы МИД Незалежной Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Украина подала в 2017 г. иск в Международный суд ООН о том, что действия России в Донбассе и Крыму не соответствуют Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. На прошлой неделе МС ООН признал свою юрисдикцию по данным вопросам. Теперь Киев будет добиваться компенсации потерь, которые понес в результате нарушения Москвой данных конвенций.

"Убытки подсчитываются", – заявила Зеркаль.

По словам дипломата, у Украины еще есть время подать калькуляцию. Поскольку суд сначала должен принять решение по сути иска, а затем назначит новое заседание, в ходе которого вынесет вердикт по компенсации пострадавшей стороне.

Ранее Зеркаль призвала Москву должна взять на себя ответственность за крушение в июле 2014 г. малайзийского "Боинга" MH17 и выплатить компенсацию пострадавшим.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
собственно в этом вся суть кастрюлеголовых - лишь бы не работать
Гость
Ответить
собственно в этом вся суть кастрюлеголовых - лишь бы не работать
Гость
Ответить
Пора ставить вопрос о геноциде Украиной населения Донбасса и Крыма. Туда же и трагедию Одессы и Мариуполя. Туда же MH17.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Опасен для окружающих: над Захарченко усилят контроль

Заключенного экс-полковника будут сопровождать в наручниках даже в душ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей