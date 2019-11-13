Процесс против Трампа вытаскивает на свет все новые подробности, связанные с Киевом

Россия требовала от США покинуть Украину. Об этом сообщила экс-директор по вопросам Европы и Евразии американского Совета национальной безопасности Фиона Гил на слушаниях в связи с вопросом импичмента президента Дональда Трампа.

По словам экс-дипломата, "формированием теневой политики США в отношении Украины" началось, когда в Венесуэле оппозиция попыталась взять власть. Вашингтон тогда открыто выступил на стороне объявившего себя временным главой государства Хуаном Гуайдо, а Россия поддерживала избранного президента Николаса Мадуро.

В какой-то момент "россияне дали очень заметный сигнал, что хотят некой странной договоренности об обмене Венесуэлы на Украину", цитирует Гил издание "Громадское".

"Иначе говоря, мы хотели держать Россию подальше от нашего двора, а она уже направила спецназ для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США. В то же время россияне имели свой план развития событий, указывая, что вы – США – сами на нашем дворе", – сказала Гил.

По уверениям Гил, под "своим двором" Россия имела в виду Украину, но Совет нацбезопасности США, дескать, передал российской стороне, что подобные договоренности неприемлемы.

Гил давала показания в Конгрессе 14 октября. Поводом для импичмента противники Трампа пытаются сделать его переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Утверждается, в частности, что глава Белого дома угрожал оставить Киев без военной и политической поддержки, если там не начнут публичный процесс против сына главного оппонента Трампа на грядущих выборах Джо Байдена.