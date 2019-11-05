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Импичмент Трампа приведет к признанию Украиной российского Крыма

Импичмент Трампа приведет к признанию Украиной российского Крыма
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Инициатива демократов в отношении главы Белого дома чревата снятием санкций с РФ

Расследование импичмента президента США Дональда Трампа является первым в истории Америки, когда обвинения связаны с внешней политикой. Это может негативно отразиться на союзниках Вашингтона, в том числе по НАТО, а также, вероятно, приведет к снятию санкций с России и признанию за ней Крыма. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайского, опубликованной в The Hill.

По его мнению, расследование импичмента Трампа отразится на американской внешней политике. В частности, на Украине и странах Центральной и Восточной Европы, которые остаются уязвимыми для атак со стороны России.

Вашингтонский скандал показал, что при президенте Трампе США придерживались двоякой внешней политики. Это было видно с тех пор, как он вступил в должность, когда похвалил президента РФ Владимира Путина, отрицал вмешательство Москвы в американские выборы и стремился нормализовать отношения с Кремлем, чтобы заключить сделки с ключевым противником Америки, пишет автор.

С другой стороны, в конгрессе и совете национальной безопасности президента игнорировали это его устремление и выступали за поддержание антироссийских санкций. Такая политика, как считает эксперт, была последовательной и оправдала себя.

Между тем, сосуществовать эти две политики могли лишь при условии, что не преследуют разные цели или пока Трамп отвлечен на внутреннюю повестку дня и "просто оказывал словесную поддержку Путину". Но две политики Вашингтона открыто столкнулись на Украине из-за предполагаемого злоупотребления военной помощью, которая уже была обещана Киеву, что послужило катализатором для расследования импичмента. Напомним, это коррупционное дело, связанное с сыном главного оппонента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена Хантером и компанией Burisma.

Исследование при импичменте будет сосредоточено на том, чтобы выяснить, использовал ли глава государства президентские полномочия для подкупа или вымогательства у иностранного правительства, чтобы получить личную выгоду на выборах 2020 года.

Бугайский полагает, что расследование негативно скажется на партнерах США. Во-первых, лидеры союзных стран будут более сдержанными в своих разговорах с Трампом, особенно по телефону, и заключать соглашения с Вашингтоном с опаской, что детали переговоров могут быть преданы публичной огласке. 

Во-вторых, союзники и партнеры по НАТО будут бояться давления со стороны хозяина Белого дома. Это, по словам эксперта, может вызвать недоверие и подозрения в отношении США. 

В-третьих, некоторые страны могут испытывать беспокойство по поводу прочности самого НАТО и ставить под сомнение постоянные обязательства Америки перед альянсом.

И в-четвертых, в Восточной Европе возрастут подозрения, что Вашингтон, возможно, также заключил сделки с Кремлем по поводу глав союзных государств и партнеров по блоку, которые нанесут ущерб их национальным интересам и интересам безопасности, отмечается в статье.

Процесс импичмента явно подпитывает амбиции Москвы, уверен автор. Путин считал, что президентство Трампа будет выгодно для России и был разочарован, поскольку глава Овального кабинета не смог выполнить ключевую задачу Кремля – ​"​снятие тяжелых экономических и финансовых санкций против российских олигархов и государственных компаний, вовлеченных в продолжающуюся войну против Украины". А противоречия внутри США теперь побудят Россию "исследовать дальнейшие слабости и разногласия среди американских политиков", подчеркнул Бугайский.

Поэтому Кремль усилит дезинформацию о том, что Киев, а не Москва вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы помочь демократам. В случае широкого признания такой идеи поможет Белому дому подтолкнуть Киев к сдаче Крыма России и "позволит повстанцам в Донбассе получить особый статус и заблокировать западную интеграцию Украины", резюмирует эксперт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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