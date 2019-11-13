Похороны животного в центре Киева символизируют смерть сельского хозяйства Незалежной

Гроб с трупом свиньи увидели нардепы, спешащие на заседание Верховной рады в среду, 13 ноября. Таким образом украинские аграрии пытаются обратить внимание законодателей на выступления против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

"Ничего особенного. Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая", – написал в Facebook журналист Богдан Аминов.

Протестующие опасаются, что местным фермерам придется резать скот, чтобы набрать денег на покупку земельного участка. Причем, мелкие хозяйства все равно не смогут конкурировать на аукционах с крупными компаниями:

"Крупные агрохолдинги, будет ли там село, будут ли там люди, их не интересует. Их интересует только заработок. А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались на Украине", – приводит "112" опасения зампреда Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.

Активные протесты на Украине против законопроекта "О земле" начались этой осенью. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие оппозиционные фракции в Раде 11 ноября пытались отложить рассмотрение документа и продлить мораторий на продажу земли еще на год, но сторонников из президентской партии "Слуга народа" оказалось больше.

В результате 13 ноября нардепам предстоит рассмотреть пакет законопроектов, разрешающих продажу сельскохозяйственных земель, в том числе иностранным корпорациям.