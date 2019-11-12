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На "нет" и газа нет: в России ответили на отказ Украины отозвать иск к "Газпрому"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Брюсселя по транзиту зашли в тупик

Россия, Украина и Евросоюз не могут достичь компромисса по вопросу транспортировки российского газа европейским потребителям через территорию Незалежной. В том числе не удается договориться с Киевом о взаимном отказе от газовых судебных исков. Об этом сообщил европейский источник в Брюсселе.

"По вопросу о нулевом варианте по судебным искам прогресса нет", рассказал он ТАСС.

Ранее в "Газпроме" дали понять, что не собираются заключать с "Нафтогазом" новых соглашений, пока не урегулированы судебные споры по старым. В качестве компромисса в Москве предложили взаимно "простить" старые долги и претензии. Но Киев в ответ подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж, требуя с российском стороны несколько миллиардов долларов компенсации за сократившиеся в 2018 г. объемы транзита.

Россияне жестко отреагировали на позицию Киева:

"На "нет" и газа нет!"

"Не смогли отказаться от исков, придется отказаться от газа!"

"Европа достаточно закачала газа, чтобы не замерзнуть. Будет холодно – Opal включат на полную мощность, а там и "Северный поток – 2" подоспеет",

написали читатели "Взгляда".

Срок действующего транзитного соглашения между РФ и Незалежной заканчивается в конце 2019 года. Очередной раунд трехсторонних переговоров запланирован на 19 ноября.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Основной потребитель - промышленность, разрушена и ее больше нет!!!! второй потребитель - народ - не имеет возможность покупать газ по действующим ценам и он за такие деньги не нужен. на отопление крупных городов вполне хватает внутренней добычи.
Осталось ток транзитная труба - и вот ее использование принесет прибыль. но там столько вопросов, что оптимально как раз долгосрочный договор и куча денег из договора нужны сейчас на латание трубы и страны и карманов управленцев :)
Гость
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А хохлам газ не очень нужен, правительство не замерзнет, а на народ давно наплевать. Для них важнее бабки халявные срубить и по карманам распихать, а после-хоть потоп, хоть пожар!
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