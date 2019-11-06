Торговаться с Киевом в Москве не намерены

Договор о транспортировке российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г. может быть заключен. Об этом заявили в "Газпроме" в среду, 6 ноября. У Москвы есть только одно условие: Киев должен отозвать все судебные иски и отказаться от прежних "газовых" претензий, включая антимонопольный штраф.

"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон", – пояснил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По данным РИА "Новости", Миллер озвучил эту позицию "Газпрома" в беседе с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Он подчеркнул, что российская компания намерена сотрудничать с украинской стороной только тогда, когда все ее нарушенные имущественные права будут восстановлены в полном объеме.

Накануне исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания подала в Стокгольмский арбитраж иск о пересмотре ставки на транзит с марта 2018 г., согласно которому Москва якобы задолжала Киеву более $12 млрд. Ранее на "Газпром" был наложен штраф в размере $3 млрд за сокращение объема транзита, а также выдвинуты претензии со стороны Антимонопольного комитета Украины еще на $7 млрд. Однако при согласии Москвы на новый контракт Киев готов списать часть "долга", пообещал Витренко.

Действующий контракт на транзит газа из РФ в Европу через Незалежную истекает в конце 2019 года.