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Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав о переписке депутата партии "Слуга народа" Богдана Яременко с девушкой легкого поведения во время работы. Украинский лидер был в шаге от того, чтобы лишить политика мандата.
"Это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат",
– рассказал о реакции президента лидер президентской партии Давид Арахамия в интервью Liga.net. Он добавил, что людей больше возмутила не сама переписка, а реакция депутата.
"Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует",
– заключил Арахамия.
Ранее в Верховной раде разгорелся секс-скандал – Богдан Яременко был пойман на переписке с девушкой легкого поведения в ходе заседания парламента. Сам политик попытался оправдаться, заявив, что специально спровоцировал журналистов.
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