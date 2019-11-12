Украинский лидер собирался лишить политика полномочий после секс-скандала

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав о переписке депутата партии "Слуга народа" Богдана Яременко с девушкой легкого поведения во время работы. Украинский лидер был в шаге от того, чтобы лишить политика мандата.

"Это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат",

– рассказал о реакции президента лидер президентской партии Давид Арахамия в интервью Liga.net. Он добавил, что людей больше возмутила не сама переписка, а реакция депутата.

"Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует",

– заключил Арахамия.

Ранее в Верховной раде разгорелся секс-скандал – Богдан Яременко был пойман на переписке с девушкой легкого поведения в ходе заседания парламента. Сам политик попытался оправдаться, заявив, что специально спровоцировал журналистов.