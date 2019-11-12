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Россию загнали в угол в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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От Москвы потребовали конкретных шагов по урегулированию

Киев сделал все, что от него требовалось по стабилизации ситуации в Донбассе, чтобы встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) стала возможной. Теперь шагов ждут от Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению, я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путем. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол", – цитирует Пристайко "РБК-Украина".

По словам министра, дата переговоров в "нормандском формате" уже согласована между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"По дипломатическим каналам эта дата обсуждается. Есть приблизительные даты, которые я не могу сообщить, но эти конкретные даты есть", – сказал Пристайко.

Ранее министр призвал не упрекать президента Зеленского за уступки по Донбассу.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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а рояль еврей свой привезет или казенный будет,я переживаю если казенный то потом только выбрасывать инструмент
Гость
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Мир в Украине- страшный сон РФ. Сейчас начнут извиваться и придумывать причины, чтобы только война не закончилась! Возможны любые провокации!
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