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Высший антикоррупционный суд дал распоряжение Национальному антикоррупционному бюро начать расследование хищений средств, украденных у армии через подконтрольный родственнику Марины Порошенко "Укрэксимбанк".
Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов.
Он добавил, что через подставную компанию было выведено 34 млн гривен (свыше 80 млн рублей).
"Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 г., в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса", -
написал Портнов.
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