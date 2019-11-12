Подконтрольные родственникам бывшего президента компании могли вывести миллионы гривен

Высший антикоррупционный суд дал распоряжение Национальному антикоррупционному бюро начать расследование хищений средств, украденных у армии через подконтрольный родственнику Марины Порошенко "Укрэксимбанк".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

Он добавил, что через подставную компанию было выведено 34 млн гривен (свыше 80 млн рублей).

"Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 г., в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса", -

написал Портнов.