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Супругов Порошенко обвинили в хищении денег у военных

Подконтрольные родственникам бывшего президента компании могли вывести миллионы гривен

Высший антикоррупционный суд дал распоряжение Национальному антикоррупционному бюро начать расследование хищений средств, украденных у армии через подконтрольный родственнику Марины Порошенко "Укрэксимбанк".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

Он добавил, что через подставную компанию было выведено 34 млн гривен (свыше 80 млн рублей).

"Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 г., в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса", - 

написал Портнов.

Валентина МАЙОРОВА

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