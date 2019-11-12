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Закон о земле похоронит план воссоединения Донбасса с Украиной

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВзбешенный Соловьев сцепился с украинцами
Население юго-востока здраво оценивает будущее

Стремление киевской администрации снять мораторий с закона о продаже сельхозугодий окончательно уничтожит все усилия по возвращению Донбасса под власть Украины. В этом убежден российский журналист Владимир Соловьев. По его мнению, центральная власть Незалежной явно демонстрирует нежелание прислушиваться к мнению людей по вопросам, которые касаются всех и каждого.

"Если вы примете этот закон о земле, вы никогда не сможете объяснить жителям Донбасса, с какой радости им идти в государство, которое приняло принципиально важное решение, их не спросив, – цитирует Соловьева "Политнавигатор". – Это решение по земле – это 156-е каменное надгробие сверху над любой идеей возвращения Донбасса на Украину".

Накануне оппозиционные партии в Раде пытались отложить обсуждение законопроекта о земле на год, но их предложение отклонили.

Николай ВИКТОРОВ

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