Журналист рассказал о страхе киевских вождей перед свободой слова

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что возбужденные против него Службой безопасности Украины два уголовных дела показывают, как на самом деле в Незалежной понимают демократические ценности и права сотрудников СМИ.

По его словам, в соседней стране мало что изменилось после прихода к власти Владимира Зеленского. Он напомнил, что ранее ему уже запретили въезд на Украину.

"Я у них и так нахожусь в списках. Мне запрещен туда въезд, они боятся. Это говорит гораздо больше о них", – сказал Соловьев в комментарии изданию Politexpert.

Он подчеркнул, что украинским властям оказалось недостаточно его "занести в санкционный список, они хотят показать всему миру, что они из себя представляют, никаких иллюзий".

Также телеведущий заметил, что не имеет ни малейшего представления, на каких основаниях СБУ завели против него уголовные дела. Однако Соловьев с иронией задался вопросом: "разве для того, чтобы наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея, нужен какой-то повод".

"Им недостаточно того, что я еврей и антинацист?" – заявил "Газете.ру" телеведущий.

Коллегу по цеху поддержал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, указавший, что в Незалежной продолжают притеснять сотрудников СМИ.

"Очередной пример преследования и запугивания журналистов. На Украине, к сожалению, мало что меняется. Позорно", – цитирует URA.RU Киселева.

Ранее во вторник, 12 ноября, об открытых уголовных делах против россиянина с воодушевлением поведал одиозный депутат-хамелеон Верховной рады Алексей Гончаренко. Он понадеялся, что Соловьев "ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины", сообщает РИА ФАН. Также украинец полагает, что Евросоюзу следует внести журналиста в свои санкционные списки.

