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Киев предложил альтернативу минским соглашениям

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Прежние договоренности не устраивают сильную Украину

Украина должна выйти из минских соглашений. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. По его мнению, Киев вынудили подписать невыгодные для него условия, когда он был в слабом положении.

"Они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат", – сказал нардеп в интервью "Liga.net".

Сейчас Украина достаточно окрепла, чтобы устанавливать свои порядки. Поэтому "минскому формату" нужна альтернатива, например, "большее количество партнеров с более сильной позицией Украины", считает Арахмия.

На призыв выйти из минских соглашений уже отреагировал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук, передает "112". По его мнению, всех выступающих за срыв урегулирования и отказ от прежних обещаний должна взять на контроль Служба безопасности страны как потенциальных госизменников.

Ранее на недостатки "минских договоренностей" указал нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
Ответить
С чего же эти недоумки решили что Украина сильное государство.
Гость
Ответить
Украина начинает понимать, что она - государство? Поздно.
Гость
Ответить
не партнеров, а хозяев хохлорабов.
Гость
Ответить
"большее количество партнеров с более сильной позицией Украины"
Колония сраная, дупа мира.
1
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