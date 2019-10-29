Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

Минск пугает Москву отказом от российской нефти
Фото: www.globallookpress.com
Минск подумывает покупать сырье через порты Украины

В Белоруссии заявили о том, что по мере осуществления налогового маневра России, привлекательность альтернативной нефти возрастет. О том, что Минск рассматривает возможность отказа от торговли с Москвой, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Обращу внимание: по мере осуществления налогового маневра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать",

заявила она в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Гурина также отметила, что такого развития событий стоит ожидать, если альтернативные поставки нефти, например через страны Балтии и порты Украины, окажутся экономически эффективными.

По ее словам, в 2020-м нефть для белорусских НПЗ подорожает на 17,7 доллара за тонну, если мировая стоимость барреля все еще будет равна $60.

Минск ищет альтернативную нефть из-за налогового маневра России, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Белоруссия пытается найти компенсацию из-за ухудшающихся условий торговлей сырьем. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей