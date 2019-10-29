Минск подумывает покупать сырье через порты Украины

В Белоруссии заявили о том, что по мере осуществления налогового маневра России, привлекательность альтернативной нефти возрастет. О том, что Минск рассматривает возможность отказа от торговли с Москвой, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Обращу внимание: по мере осуществления налогового маневра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать",

– заявила она в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Гурина также отметила, что такого развития событий стоит ожидать, если альтернативные поставки нефти, например через страны Балтии и порты Украины, окажутся экономически эффективными.

По ее словам, в 2020-м нефть для белорусских НПЗ подорожает на 17,7 доллара за тонну, если мировая стоимость барреля все еще будет равна $60.

Минск ищет альтернативную нефть из-за налогового маневра России, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Белоруссия пытается найти компенсацию из-за ухудшающихся условий торговлей сырьем.