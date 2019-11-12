Украинский оппозиционер с большим намеком пришел в сессионный зал в маске Джокера

Сегодня Верховную раду взбаламутил перформанс депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кива, который принес на трибуну парламента маску Джокера.

До этого председатель Рады Дмитрий Разумков обратился к кому-то в сессионном зале с призывом не превращать депутатский корпус в "непонятно что".

"Я не понимаю, что это за народный депутат, если у вас будет такое "удостоверение". Я понимаю, кто это, но, коллеги ... А можно снять маску?" – цитирует УНИАН спикера.

После этих слов Кива подошел к трибуне и положил на нее маску Джокера, произнеся несколько слов, которые невозможно было расслышать.

Тогда пан Разумков, представляющий пропрезидентскую партию "Слуга народа", заявил: "Мы не боимся резиновых масок". На этом месте зал взорвался аплодисментами.

По информации агентства, затем кто-то сбросил Джокера на пол, а потом маска оказалась у работников аппарата парламента. Однако неугомонный Кива попытался выяснить у Разумкова ее судьбу, на что тот ответил, что не брал его "резиновые изделия". Позже оппозиционер нашел-таки свою маску.

Напомним, "Слугу народа" преследуют секс-скандалы. Сначала в съеме девушек с пониженной социальной ответственностью прямо во время заседания парламента застукали главу комитета по внешней политике фракции Богдана Яременко. А на днях новоизбранный глава "СГ" Александр Корниенко заявил, что партия должна стать секси и начать возбуждать, пишет "Страна". Украинские пользователи соцсетей тут же "возбудились" и обратили внимание на самого депутата. Кива не преминул пройтись по "слуге", но цензура его посыл не одобрит.

