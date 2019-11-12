Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Депутатам Рады раздали резиновые изделия

После секс-скандала Раду снабжают резиновыми изделиями
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы рассекретили "ракету-убийцу" Крымского моста
Украинский оппозиционер с большим намеком пришел в сессионный зал в маске Джокера

Сегодня Верховную раду взбаламутил перформанс депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кива, который принес на трибуну парламента маску Джокера.

До этого председатель Рады Дмитрий Разумков обратился к кому-то в сессионном зале с призывом не превращать депутатский корпус в "непонятно что".

"Я не понимаю, что это за народный депутат, если у вас будет такое "удостоверение". Я понимаю, кто это, но, коллеги ... А можно снять маску?" – цитирует УНИАН спикера.

После этих слов Кива подошел к трибуне и положил на нее маску Джокера, произнеся несколько слов, которые невозможно было расслышать.

Тогда пан Разумков, представляющий пропрезидентскую партию "Слуга народа", заявил: "Мы не боимся резиновых масок". На этом месте зал взорвался аплодисментами.


По информации агентства, затем кто-то сбросил Джокера на пол, а потом маска оказалась у работников аппарата парламента. Однако неугомонный Кива попытался выяснить у Разумкова ее судьбу, на что тот ответил, что не брал его "резиновые изделия". Позже оппозиционер нашел-таки свою маску.

Напомним, "Слугу народа" преследуют секс-скандалы. Сначала в съеме девушек с пониженной социальной ответственностью прямо во время заседания парламента застукали главу комитета по внешней политике фракции Богдана Яременко. А на днях новоизбранный глава "СГ" Александр Корниенко заявил, что партия должна стать секси и начать возбуждать, пишет "Страна". Украинские пользователи соцсетей тут же "возбудились" и обратили внимание на самого депутата. Кива не преминул пройтись по "слуге", но цензура его посыл не одобрит.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вам, шариковы, заняться нечем? Скоро будете обсуждать как каждый отдельный украинец в туалет ходит! На себя, при этом, почему-то смотреть забываете!
1
новости партнеров
Загрузка...

В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей