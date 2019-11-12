Журналиста обвиняют в посягательстве на безопасность Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины завела 2 уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева.

"Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства," –

написал Гончаренко на своей страничке в Facebook.

Парламентарий считает, что ведущий программы "Свобода слова" должен ответить "за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он... озвучивает в эфире". Кроме того, Гончаренко надеется, что после его запросов Соловьева внесут в санкционные списки Евросоюза.