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СБУ завела дело против Соловьева

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа "нет" и газа нет: в России ответили на отказ Украины отозвать иск к "Газпрому"
Журналиста обвиняют в посягательстве на безопасность Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины завела 2 уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева.

"Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства," –  

написал Гончаренко на своей страничке в Facebook.

Парламентарий считает, что ведущий программы "Свобода слова" должен ответить "за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он... озвучивает в эфире". Кроме того, Гончаренко надеется, что после его запросов Соловьева внесут в санкционные списки Евросоюза.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а ножкою не топал этот гончаренко ?
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