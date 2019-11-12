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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины завела 2 уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева.
"Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства," –
написал Гончаренко на своей страничке в Facebook.
Парламентарий считает, что ведущий программы "Свобода слова" должен ответить "за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он... озвучивает в эфире". Кроме того, Гончаренко надеется, что после его запросов Соловьева внесут в санкционные списки Евросоюза.
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