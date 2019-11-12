Москва готовится к саммиту в нормандском формате

Встреча президентов России и Украины должна быть хорошо подготовлена, считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч... но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена",

– приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что сейчас Москва сконцентрирована на подготовке к процессам нормандского формата. При этом Песков подчеркнул, что дата саммита пока не определена даже приблизительно.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, в Кремле позитивно оценивают процесс разведения сил и средств в Золотом и Петровском, так как это является важным условием проведения .



Во вторник, 12 ноября, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готов организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.