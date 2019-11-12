Площадкой для переговоров может стать Казахстан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Я с первых дней пытаюсь как-то их свести... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми", –

приводит агентство Tengrinews слова Назарбаева.

Он подчеркнул, что Зеленский согласен на личную встречу с Путиным. В свою очередь, российский президент уже знает об этом, добавил Назарбаев. По словам бывшего казахстанского лидера, саммит мог бы пройти в Казахстане.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым произошел 11 ноября. Стороны обсудили вопросы международной политики, среди которых была и ситуация на Украине.

