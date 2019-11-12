Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com
Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com
Площадкой для переговоров может стать Казахстан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Я с первых дней пытаюсь как-то их свести... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми", –

приводит агентство Tengrinews слова Назарбаева.

Он подчеркнул, что Зеленский согласен на личную встречу с Путиным. В свою очередь, российский президент уже знает об этом, добавил Назарбаев. По словам бывшего казахстанского лидера, саммит мог бы пройти в Казахстане.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым произошел 11 ноября. Стороны обсудили вопросы международной политики, среди которых была и ситуация на Украине. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отличница и красавица: что известно об убитой в Санкт-Петербурге аспирантке

Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей