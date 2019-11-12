На урегулирование в Донбассе в Киеве смотрят как на бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, поскольку дал такое обещание народу во время своей предвыборной кампании. На это указал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он напомнил, что украинцы сами вручили Зеленскому полномочия "вести страну вперед", поэтому не стоит упрекать президента за то, что ради переговоров с Путиным в "нормандском формате" он делает шаги, которые воспринимаются обществом "болезненно".

"Глава государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала", – цитирует Пристайко "Укринформ".

Впрочем, министр честно признался, что не ждет от переговоров пользы для Киева и вообще прорыва.

"Мы с вами – особенно те, кто долго в этом "бизнесе", как я – осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, не попробовать мы не можем перед народом", – посетовал глава МИД.

Ранее на Украине обозвали Зеленского "карликом" в сравнении с Путиным.