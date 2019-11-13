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Украина ощутит финансовые потери от остановки транзита газа немедленно

Украина сразу ощутит боль от остановки транзита газа
Фото: www.globallookpress.com
Последний платеж за транспортировку голубого топлива Москва выплатит Киеву в январе

Чем ближе конец 2019 года, тем чаще украинские деятели рассуждают то о возможных потерях от прекращения транзита российского газа через ГТСУ, то о судебных победах над "Газпромом". А в последнее время почти ежедневно на Украине выходят полотна-интервью, в которых неразрывно присутствуют обе темы. Сегодня в очередной раз отметился исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заявивший, что бюджет страны прям мгновенно ощутит нехватку денег после Нового года.

"Ежемесячно мы получали от транзита $200-250 млн, и вот в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект сразу же", – сказал он "Укринформу".

По расчетам специалистов из "Нафтогаза", в случае прекращения транзита российского голубого топлива по территории Украины падение местной экономики по итогам 2020-го может составить до 0,7%.

Пан Витренко подчеркнул, что компания заблаговременно предупредила кабмин и "всех, кто должен был приготовиться", что это необходимо сделать в преддверии такого шага Москвы.

Также он добавил, что "Нафтогаз" готов к конструктивному решению судебных споров с российским монополистом, но только не на предварительный отказ от исков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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