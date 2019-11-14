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Сторонники Зеленского продали Украину

Сторонники Зеленского продали Украину
Фото: www.globallookpress.com
Парламентарий осудил принятый сторонниками Зеленского закон

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что решение об открытии рынка земли означает фактическую продажу Незалежной.

"На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое... будет с нашими домами и всем вокруг", - 

приводит слова Рабиновича NewsOne.  

Парламентария возмутил тот факт, что решение было принято партией "Слуга народа" без проведения всеукраинского референдума. Он также добавил, что это лишь начало деструктивных процессов, так как сторонники Владимира Зеленского имеют полный контроль над Радой.

"Они могут голосовать... за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность", - 

посетовал политик. 

Перед голосованием за законопроект об открытии рынка земли депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", к которой принадлежит Рабинович, блокировали трибуну Рады. 

Валентина МАЙОРОВА

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