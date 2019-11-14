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Предел Зеленского: Путин набивает цену по Донбассу

Предел Зеленского: Путин набивает цену по Донбассу
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Страх перед оппозицией мешает главе Незалежной урегулировать ситуацию на юго-востоке

Президент Украины Владимир Зеленский играет по правилам Москвы, поскольку дал избирателям обещание все сделать для окончания войны в Донбассе. Он согласился на "формулу Штайнмайера" и разведение войск от линии разграничения. Но он не сможет уступать до бесконечности, считают на Западе. 

"Путин продолжает поднимать цену, потому что видит заинтересованность Зеленского. У цены, которую готов заплатить Зеленский, есть свои пределы", приводит The New York Times мнение бывшего посла США в Киеве Джона Хербста.

Таким "пределом" американское издание называет украинских националистов, которые считают поведение Зеленского капитуляцией и угрожают новым майданом. В условиях, когда Киев потерял безоговорочную поддержку Вашингтона, главе Незалежной нельзя рисковать и проявлять слабость, которой может воспользоваться оппозиция.

Впрочем, одна из тактик Зеленского уже провалилась. Он пытался вызвать президента РФ Владимира Путина на двусторонние переговоры по Донбассу. Это  означало бы, что "Кремль является одной из сторон в конфликте", пишет NYT. Но Путин оттягивает встречу и даже не дает пока согласия на переговоры в "нормандском формате" вместе с Францией и Германией. В итоге дело идет к тому, что Зеленский будет вынужден уступать и дальше.

Ранее глава МИД Незалежной Вадим Пристайко заявил, что Москву удалось загнать в угол и она будет вынуждена предпринимать конкретные шаги по Донбассу.

Николай ВИКТОРОВ

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