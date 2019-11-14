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Зеленский освободил украинцев от рабства

Зеленский освободил украинцев от рабства
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Рады за принятие закона об открытии рынка земли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

После утверждения законопроекта будет снят мораторий, действующий с 2001 года, который неоднократно продлевался. Инициатива наконец-то его отменить вызывает самые ожесточенные споры. Кто-то полагает, что это будет способствовать развитию сельского хозяйства, так как земли перейдут к "более эффективному собственнику". Другие считают, что земли раскупят иностранцы и олигархи и расслоение общества на Украине станет еще очевиднее.

Сам Зеленский считает, что "с принятием этого закона каждый украинец станет владельцем своей земли". А депутаты якобы "отменили экономическое рабство".

Ранее у здания украинского парламента прошли акции протеста против принятия этого законопроекта. А в октябре украинская социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, который показал, что большая часть украинцев против снятия моратория и считает, что этот вопрос надо выносить на референдум.

Фото: pixabay.comНа данный момент под мораторий попадает около 41 млн гектаров, что составляет 96% всех сельскохозяйственных земель на Украине. В основном это земельные доли (паи) и земли в государственной и коммунальной собственности.

Пайщики могут сдавать пай в аренду, обменивать на другой земельный участок, а также оставлять собственность потомкам в наследство. Продавать, изменять их целевое назначение и передавать в залог – запрещено. Пока запрещено.

Александр ИЛЬИН

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