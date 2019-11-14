Зеленский освободил украинцев от рабства

Новый президент "поднял руку" на святое

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Рады за принятие закона об открытии рынка земли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

После утверждения законопроекта будет снят мораторий, действующий с 2001 года, который неоднократно продлевался. Инициатива наконец-то его отменить вызывает самые ожесточенные споры. Кто-то полагает, что это будет способствовать развитию сельского хозяйства, так как земли перейдут к "более эффективному собственнику". Другие считают, что земли раскупят иностранцы и олигархи и расслоение общества на Украине станет еще очевиднее.

Сам Зеленский считает, что "с принятием этого закона каждый украинец станет владельцем своей земли". А депутаты якобы "отменили экономическое рабство".

Ранее у здания украинского парламента прошли акции протеста против принятия этого законопроекта. А в октябре украинская социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, который показал, что большая часть украинцев против снятия моратория и считает, что этот вопрос надо выносить на референдум.

На данный момент под мораторий попадает около 41 млн гектаров, что составляет 96% всех сельскохозяйственных земель на Украине. В основном это земельные доли (паи) и земли в государственной и коммунальной собственности.



Пайщики могут сдавать пай в аренду, обменивать на другой земельный участок, а также оставлять собственность потомкам в наследство. Продавать, изменять их целевое назначение и передавать в залог – запрещено. Пока запрещено.