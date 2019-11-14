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Украина пригрозила разрывом Минских соглашений

Украина пригрозила разрывом Минских соглашений
Фото: www.globallookpress.com
Незалежную не смущает даже возможная отмена антироссийских санкций

Киев может выйти из Минских соглашений в том случае, если их реализация займет слишком много времени.

В интервью "BBC News Украина" глава украинского МИД сказал, что этот шаг будет сделан, если процесс будет идти "бесконечно". Он добавил, что его заявление может не понравиться западным партнерам Киева. 

По словам дипломата, эти договоренности для Незалежной не являются самоценностью. Самое главное для Украины – это выживание нации. 

При этом Пристайко отметил, что понимает, что такое решение Киева может вызвать отмену антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Однако министр добавил, что ограничительные меры против России могут быть сняты и без этого.

Министр подчеркнул: окончательный шаг будет сделан только после встречи "нормандской четверки" (лидеров России, ФРГ, Франции и Украины), время которой пока еще точно не определено. 

Пристайко также считает, что Минские соглашения могут быть дополнены и усовершенствованы – в этом случае Киев продолжит их поддерживать.

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну вот и Донбасс НАШ!!! :))))
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