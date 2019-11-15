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Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа

Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Киев должен пойти навстречу Москве

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин рассказал о перспективах транзита российского газа через территорию Украины.

"Не все от нас зависит. Риск прекращения транзита существует", - 

цитирует RT российского президента.

При этом Путин напомнил, что Россия цена российского голубого топлива для Незалежной может быть снижена на четверть.

"Мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", - 

подчеркнул российский лидер.

Действующий транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. 

Валентина МАЙОРОВА

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