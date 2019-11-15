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На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин рассказал о перспективах транзита российского газа через территорию Украины.
"Не все от нас зависит. Риск прекращения транзита существует", -
цитирует RT российского президента.
При этом Путин напомнил, что Россия цена российского голубого топлива для Незалежной может быть снижена на четверть.
"Мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", -
подчеркнул российский лидер.
Действующий транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.
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