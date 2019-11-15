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Киев хочет обмануть Москву с особым статусом Донбасса

Киев препирается с Москвой по поводу особого статуса Донбасса
Фото: www.globallookpress.com
Штаб Зеленского придумал подвох лидерам "нормандской четверки"

Верховная рада будет работать над законопроектом об особом статусе Донбасса лишь после встречи глав государств "нормандской четверки", что явно идет вразрез с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина. О планах Киева заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, депутатам необходимо понимать, какой результат принесет нормандский саммит, а уже затем трудиться над изменениями в существующей нормативной базе.

"Когда она (встреча в "нормандском формате" – ред.) состоится, Рада начнет готовить законопроект", – сообщил "Фокусу" пан Разумков.

Спикер отметил, что работа над документом не будет происходить "за закрытыми дверями". Однако сейчас, добавил он, рассуждать о содержании законопроекта – все одно, что гадать на кофейной гуще.

Напомним, выступая накануне на итоговом брифинге после саммита БРИКС, Путин подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря 2019 г., должен быть продлен. В противном случае, констатировал лидер РФ, обсуждать в "нормандском формате" нечего, пишет РИА "Новости".

Ранее в пятницу, 15 ноября, стало известно, что саммит может состояться уже 9 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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