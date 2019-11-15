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Унижается перед Путиным: Зеленскому досталось от соратника Порошенко

Зеленского заплевали на Украине за унижения перед Путиным
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
В Незалежной о российском лидере слагают легенды

В стане экс-президента Украины Петра Порошенко указали на слабые стороны действующего главы государства Владимира Зеленского.

Гаранта призвали не унижаться перед российским коллегой Владимиром Путиным. Ища встречи с ним, Зеленский якобы позорит страну, полагает депутат политической силы "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Мне кажется, что Зеленскому надо прекратить унижать себя и страну этими попытками встретиться с Путиным где угодно, как угодно. Потому что Путин просто издевается над ним, а это означает, что издевается над нами", – пояснил парламентарий, говорится на сайте партии.

При этом Гончаренко утверждает, что российский лидер потребовал особого статуса для Донбасса. Он же, по версии украинца, навязал развод сил на юго-востоке Незалежной и "формула Штайнмайера", которую депутат переименовал в "формулу Путина".

"Нужно начинать выстраивать военный альянс с Соединенными Штатами Америки", – сделал вывод соратник Порошенко. 

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в Париже, Берлине и Киеве назвали дату "нормандского саммита". В России пока не комментируют появившуюся информацию. 

Ксения АНДРЕЕВА

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