Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Президент Украины Владимир Зеленский похвастался реконструкцией контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" у Крыма, отметив их важность для страны. Об этом он написал сегодня в своем Facebook, сопроводив пост несколькими фотографиями.
По словам лидера Незалежной, первое, что видят граждане его страны из Крыма и Донбасса, когда едут в неньку, – КПВВ.
"И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно", – утверждает пан Зеленский.
Также он объявил, что данные конструкции временные, и "настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет!".
Ранее сообщалось, что украинские КПП "Каланчак" и "Чонгар" возобновят работу 15 ноября.
В комментариях под постом пана Зеленского народ не очень доброжелательно откликнулся на его радость от "витрины" страны (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"И непременно на каждом пункте пианино чтоб было. Ну, мало ли, вдруг президент нагрянет", "Я тебе как Президент
Президенту , если где-то покрасят детсад или остановку , то не надо это
постить .Вот когда авианосец нам немцы закажут и Гос предприятие на
этом успешно что-то заработает в казну , тогда ладно .А то тебе сейчас
напихают .Давай , будь здоров", "Но Крым – это Украина? Так если Крым-это Украина, то нашо там КПП?", "а твой тезка поезда двухэтажные запускает..всегда на шаг сзади..мож сразу аэропорты строить?", "Нет ничего постояннее-чем временное".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем