Лидер нации назвал свою страну человечной, крутой и безопасной

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался реконструкцией контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" у Крыма, отметив их важность для страны. Об этом он написал сегодня в своем Facebook, сопроводив пост несколькими фотографиями.

По словам лидера Незалежной, первое, что видят граждане его страны из Крыма и Донбасса, когда едут в неньку, – КПВВ.

"И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно", – утверждает пан Зеленский.

Также он объявил, что данные конструкции временные, и "настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет!".

Ранее сообщалось, что украинские КПП "Каланчак" и "Чонгар" возобновят работу 15 ноября.

В комментариях под постом пана Зеленского народ не очень доброжелательно откликнулся на его радость от "витрины" страны (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"И непременно на каждом пункте пианино чтоб было. Ну, мало ли, вдруг президент нагрянет", "Я тебе как Президент Президенту , если где-то покрасят детсад или остановку , то не надо это постить .Вот когда авианосец нам немцы закажут и Гос предприятие на этом успешно что-то заработает в казну , тогда ладно .А то тебе сейчас напихают .Давай , будь здоров", "Но Крым – это Украина? Так если Крым-это Украина, то нашо там КПП?", "а твой тезка поезда двухэтажные запускает..всегда на шаг сзади..мож сразу аэропорты строить?", "Нет ничего постояннее-чем временное".

