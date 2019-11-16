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Украина лишила Россию аргумента по транзиту газа

Украина лишила Россию аргумента по транзиту газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Дикое поле": украинцы призвали Киев стереть Донбасс
Киев заявил, что его позиции усилились

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет выделить из "Нафтогаза" независимого оператора ГТС. Глава украинской компании Андрей Коболев отметил, что это добавило Незалежной вес в переговорах по транзиту газа с Россией.

"После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с "Газпромом" по транзиту существенно укрепятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами",

написал он на своей странице в Facebook.

Коболев добавил, что на Украине завершается анбандлинг, а другие законодательные изменения обеспечивают непрерывность транспортировки голубого топлива и "безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности". Это, по мнению главы "Нафтогаза", сделало аргумент России, что Украина не готова к европейским правилам, неактуальным.

"Этого же ЕС (разделения) требовала, а не Газпром", "Вот каждый день у Нафтогаза позиции усиливаются, усиливаются! Усиливаются,усиливаются!! Так и шаровары от натуги лопнуть могут", "т.е украина крепче упирается локтями и коленями?!", "Ну халявы ради Зеленский может подмахнуть указы о принятии Украины в ЕС и в НАТО, тогда позиция Нафтогаза вообще будет крепче титана..", – прокомментировали слова Коболева читатели RT.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Украину отказаться от абсурдных претензий в арбитраже, чтобы вывести переговоры по транзиту голубого топлива на новый уровень. 

Полина ИВАНОВА

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