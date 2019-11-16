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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет выделить из "Нафтогаза" независимого оператора ГТС. Глава украинской компании Андрей Коболев отметил, что это добавило Незалежной вес в переговорах по транзиту газа с Россией.
"После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с "Газпромом" по транзиту существенно укрепятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами",
– написал он на своей странице в Facebook.
Коболев добавил, что на Украине завершается анбандлинг, а другие законодательные изменения обеспечивают непрерывность транспортировки голубого топлива и "безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности". Это, по мнению главы "Нафтогаза", сделало аргумент России, что Украина не готова к европейским правилам, неактуальным.
"Этого же ЕС (разделения) требовала, а не Газпром", "Вот каждый день у Нафтогаза позиции усиливаются, усиливаются! Усиливаются,усиливаются!! Так и шаровары от натуги лопнуть могут", "т.е украина крепче упирается локтями и коленями?!", "Ну халявы ради Зеленский может подмахнуть указы о принятии Украины в ЕС и в НАТО, тогда позиция Нафтогаза вообще будет крепче титана..", – прокомментировали слова Коболева читатели RT.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Украину отказаться от абсурдных претензий в арбитраже, чтобы вывести переговоры по транзиту голубого топлива на новый уровень.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем