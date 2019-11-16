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"Дикое поле": украинцы призвали Киев стереть Донбасс

"Дикое поле": украинцы призвали Киев стереть Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
Властям Незалежной посоветовали готовиться к затяжному конфликту

Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР должны превратиться в дикое поле, тогда конфликт на Донбассе завершится. С таким заявлением выступил Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.

По его мнению, Киеву нужно переселить сторонников на территорию Украины и готовиться к затяжному конфликту, но при этом разработать программу "уголь за продукты питания". Бессмертный считает, что вариант с заморозкой конфликта невозможен, поэтому единственной альтернативой остается увядание Донбасса. Ведь, как отметил политик, конфликт длится уже 5 лет и никак не завершится. Поэтому, считает он, ждать чуда за "две недели" не стоит. 

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", – предложил экс-дипломат в интервью телеканалу "Обозреватель".  

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Даже, казалось бы, образованный Бессмертный и тот превращается в существо: "Весь лохматый и в шкуре звериной, он мотае куда-то с дубиной..."
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