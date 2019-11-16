Властям Незалежной посоветовали готовиться к затяжному конфликту

Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР должны превратиться в дикое поле, тогда конфликт на Донбассе завершится. С таким заявлением выступил Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.

По его мнению, Киеву нужно переселить сторонников на территорию Украины и готовиться к затяжному конфликту, но при этом разработать программу "уголь за продукты питания". Бессмертный считает, что вариант с заморозкой конфликта невозможен, поэтому единственной альтернативой остается увядание Донбасса. Ведь, как отметил политик, конфликт длится уже 5 лет и никак не завершится. Поэтому, считает он, ждать чуда за "две недели" не стоит.

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", – предложил экс-дипломат в интервью телеканалу "Обозреватель".