Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Нардеп Сергей Шахов раскрыл коллегам в Верховной раде ужасную правду: тысячи украинцев бегут в ЛНР ради медицинской помощи. Ведь в Незалежной не могут помочь онкобольным.
Об этом Шахов рассказал на пленарном заседании. По его словам, жители Луганщины, подконтрольной Киеву, не могут получить качественное лечение, поэтому они перебираются в самопровозглашенную Луганскую республику.
На Украине, как заявил нардеп, нет ни больниц, ни врачей, которые могли бы помочь людям. Единственное медучреждение в регионе закрыто на ремонт.
"18 тысяч онкобольных сегодня не получают помощь, в моей приемной каждый месяц прибавляется по 40 людей, заболевших раком", – заявил Шахов, передает "Политнавигатор".
Украинцы, переехавшие в ЛНР, получают помощь в рамках Программы воссоединения народа Донбасса.
Ранее в Киеве предложили превратить Донбасс в "дикое поле".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем