Жители Незалежной спасают свои жизни в самопровозглашенной республике

Нардеп Сергей Шахов раскрыл коллегам в Верховной раде ужасную правду: тысячи украинцев бегут в ЛНР ради медицинской помощи. Ведь в Незалежной не могут помочь онкобольным.

Об этом Шахов рассказал на пленарном заседании. По его словам, жители Луганщины, подконтрольной Киеву, не могут получить качественное лечение, поэтому они перебираются в самопровозглашенную Луганскую республику.

На Украине, как заявил нардеп, нет ни больниц, ни врачей, которые могли бы помочь людям. Единственное медучреждение в регионе закрыто на ремонт.

"18 тысяч онкобольных сегодня не получают помощь, в моей приемной каждый месяц прибавляется по 40 людей, заболевших раком", – заявил Шахов, передает "Политнавигатор".

Украинцы, переехавшие в ЛНР, получают помощь в рамках Программы воссоединения народа Донбасса.

Ранее в Киеве предложили превратить Донбасс в "дикое поле".