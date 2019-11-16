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Тысячи украинцев бегут в ЛНР

Тысячи украинцев бегут в ЛНР
Фото: www.globallookpress.com
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Жители Незалежной спасают свои жизни в самопровозглашенной республике

Нардеп Сергей Шахов раскрыл коллегам в Верховной раде ужасную правду: тысячи украинцев бегут в ЛНР ради медицинской помощи. Ведь в Незалежной не могут помочь онкобольным.

Об этом Шахов рассказал на пленарном заседании. По его словам, жители Луганщины, подконтрольной Киеву, не могут получить качественное лечение, поэтому они перебираются в самопровозглашенную Луганскую республику.

На Украине, как заявил нардеп, нет ни больниц, ни врачей, которые могли бы помочь людям. Единственное медучреждение в регионе закрыто на ремонт.

"18 тысяч онкобольных сегодня не получают помощь, в моей приемной каждый месяц прибавляется по 40 людей, заболевших раком", – заявил Шахов, передает "Политнавигатор".

Украинцы, переехавшие в ЛНР, получают помощь в рамках Программы воссоединения народа Донбасса. 

Ранее в Киеве предложили превратить Донбасс в "дикое поле". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Помогайте. Сейчас сложное время, и возможно скоро разрешиться чем то. А деньги - это ветер.
игорь
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так пускайте их когда примут гражданство ЛНР
не будьте мягкотелыми - они ничего не сделали эти онкобольные вам для того чтобы защитить вас от бомб и войн а прибегают лечится
циники они но и вы не будьте уж добрыми
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