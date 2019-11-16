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На глазах у ребенка: на Украине похитили главу крупного банка

На глазах у ребенка: на Украине похитили главу крупного банка
Фото: www.globallookpress.com
Это преступление стало вторым громким делом после расстрела Дениса Вороненкова в Киеве

В столице Украины неизвестные похитили Александра Гриценко, главу государственного Укрэксимбанка. Об этом стало известно местным журналистам.

Как рассказал телеканал "Прямой" со слов родственников, мужчину забрали в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья Гриценко обратилась в полицию за помощью. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Однако источник в правоохранительных органах сообщил УНН, что Гриценко задержали.

Юрист Андрей Портнов, занимавший пост советника главы государства при президентстве Виктора Януковича, упомянул этот банк в своей публикации она тему хищений, которые совершало окружение экс-президента Украины Петра Порошенко. 

Укрэксимбанка – один из самых крупных банков на Украине, занимает первую строчку по депозитам юридических лиц. 

Полина ИВАНОВА

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