В Незалежной признали: российский лидер успел многого добиться

Печальную для Киева правду раскрыл экс-глава украинского МИД Павел Климкин. В интервью "24 каналу" он заявил, что разведение войск в Донбассе – это успех президента РФ Владимира Путина.

"Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение ",

– с горечью заключил Климкин, отметив, что достижений у Путина, "к сожалению", много.

Ранее на Украине заявили о том, что заморозка либо урегулирование конфликта в Донбассе невозможны. ЛНР и ДНР должны превратиться в"дикое поле" – лишь тогда все разрешится.