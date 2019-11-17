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Печальную для Киева правду раскрыл экс-глава украинского МИД Павел Климкин. В интервью "24 каналу" он заявил, что разведение войск в Донбассе – это успех президента РФ Владимира Путина.
"Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение ",
– с горечью заключил Климкин, отметив, что достижений у Путина, "к сожалению", много.
Ранее на Украине заявили о том, что заморозка либо урегулирование конфликта в Донбассе невозможны. ЛНР и ДНР должны превратиться в"дикое поле" – лишь тогда все разрешится.
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Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях