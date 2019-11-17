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Украинцы сожалеют об успехах Путина в Донбассе

Украинцы в отчаянии из-за успехов Путина в Донбассе
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной признали: российский лидер успел многого добиться

Печальную для Киева правду раскрыл экс-глава украинского МИД Павел Климкин. В интервью "24 каналу" он заявил, что разведение войск в Донбассе – это успех президента РФ Владимира Путина.

"Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение ",

– с горечью заключил Климкин, отметив, что достижений у Путина, "к сожалению", много.

Ранее на Украине заявили о том, что заморозка либо урегулирование конфликта в Донбассе невозможны. ЛНР и ДНР должны превратиться в"дикое поле" – лишь тогда все разрешится.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Для сегодняшней Украины констатация факта начала разведения войск в Донбассе, конечно, очень печальное событие! Ведь украинские радикалы так мечтали вернуть Донбасс в лоно националистической Украины и, желательно без местного населения, относящегося к России! Может пора осуществить вам, господа националисты, вашу заветную мечту, собрать вещи и "чемодан, вокзал, Евросоюз"!
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