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Россия избавится от кораблей Украины

Россия избавится от ржавых кораблей Украины
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дата и место передачи посудин Киева согласовываются

Корабли Незалежной, которые находятся в России с 25 ноября 2018 года, будут возвращены на родину. Однако оружие моряков, которых в сентябре обменяли на пленных из РФ, их рации и документы не отдадут, поскольку они приложены к делу как вещдоки.

Буксир "Яны Капу" вместе с малыми бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" передадут Киеву до встречи "нормандской четверки", которая, предварительно, состоится 9 декабря в Париже. Об этом стало известно "Коммерсанту" от нескольких осведомителей. Один из них предположил, что проблемный корабельный вопрос будет закрыт совсем скоро.

"Может, даже на следующей неделе", – резюмировал источник.

Сейчас, заверили информаторы, стороны вышли на финишную прямую переговоров с участием силовиков и министерств иностранных дел. Уточняется дата и место возврата. Известно, что процедура произойдет не в порту, а в открытом море, куда российские буксиры пригонят украинские суда.

Напомним, инцидент в Черном море, который получил название "Керченский конфликт", стал очередной провокацией Киева. 

Ксения АНДРЕЕВА

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