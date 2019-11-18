В Москве обрисовали ситуацию, которая сложилась бы в случае отсутствия реакции на провокацию Киева

Сегодня украинская сторона получит обратно три корабля, задержанные в ноябре прошлого года в результате Керченского конфликта. Их передадут в нейтральных водах. Пока идет подготовка, в обеих странах возобновилось активное обсуждение случившегося в 2018-м.

Так, в Совфеде заявили, что если бы украинские корабли не задержали, а моряков не арестовали, вторжения в Керченский пролив продолжались бы регулярно.

"То, что пытались сделать украинцы, предполагалось поставить на системную основу прорывов без соблюдения принятых правил мореходства, которые продиктованы не политическими соображениями, а безопасностью",

– заявил сенатор Константин Косачев в беседе с "Известиями".

В Незалежной ситуацию видят по-другому. Согласие забрать у России "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь" выглядит как попытка Киева наладить диалог с Москвой. Такого мнения придерживается украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, пока задержанные корабли были в Керчи, у Незалежной наряду с мировым сообществом оставалась возможность давления на Россию. Теперь же уступки президента Украины Владимира Зеленского лишили страну такой возможности. Бутусов предположил, что на такой шаг он решился перед встречей "нормандской четверки".

"Зеленский рассчитывает на уступки РФ во время встречи в "нормандском формате",

– об этом он написал в своем Facebook.

Ранее пользователи Сети прокомментировали возвращение кораблей Украине. Многих это решение возмутило.