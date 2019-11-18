Киев предпочел сотрудничать с действующим американским руководством

Представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд лично контролировал вопрос о "деле Байдена" на Украине и информировал о результатах своей работы администрацию Белого дома. Это стало известно из переписки посла с представителями команды президента США Дональда Трампа.

В частности, 19 июля Сондланд сообщил и.о. руководителя администрации Белого дома Мику Малвейни и министру энергетики Рику Перри о том, что новый глава Незалежной достаточно "обработан" и готов дать обещание Трампу проследить за делом о коррупции, в котором замешан сын претендента на пост президента США в 2020 г. Джо Байдена Хантер Байден, передает The Wall Street Journal.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень", – написал Сондланд (цитата по Интерфаксу).

Уточняется, что Зеленский просил позвонить ему до парламентских выборов, запланированных на 21 июля. Однако разговор с Трампом состоялся только 25 июля. Позже эта беседа стала поводом для американских демократов объявить Трампу импичмент в связи с тем, что он использовал служебное положение, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию в США.